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2019年12月19日星期四
通通識 第619期
自資校「不達標生」比例不放寬 教局：免中途退學浪費資源
社會多紛爭 教局發通告教安撫子女
城大全球首創自修復防污塗層
2019新聞回顧
大事回顧：1月．政府公布國歌法草案
大事回顧：7月．港人疑抑鬱率10年新高
爆point大全：影響青少年性觀念的因素
觀點與角度：擾民浪費的光污染
修煉MIL：後真相時代
解碼概念：選舉
新聞測驗
答案：
丹麥曲奇陪你過聖誕
世界這樣大：丹麥人hygge聖誕
時事常識挑戰（國際）：足球界表揚出色球員
時事常識挑戰（國際）：答案
環球話題：秦代石鎧甲「工廠」出土
薩摩亞爆麻疹 全國停擺抗疫
水上STEAM：頂着逆風奮力航行
今期流行：打開藝術之門
意見調查
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【明報專訊】■（個人成長與人際關係、全球化、能源科技與環境）
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