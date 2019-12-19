自資校「不達標生」比例不放寬 教局：免中途退學浪費資源

現時自資院校可取錄不達基本門檻「33222」的文憑試考生讀學士，但人數不得超過課程收生人數5%，而8間資助大學沒相關限制。

立法會議員陳凱欣問及教育局會否考慮放寬自資院校「非常規收生」5%上限。教育局長楊潤雄書面答覆稱，從課程質素保證的角度，限制錄取不符合最低入學資格的學生人數，可確保學生整體學習能力不會有太大偏差，以免影響教學質素，亦可盡量避免入學的學生因能力問題而需中途退學等。

宏恩基督教學院校長崔康常稱，着眼於5%上限沒有意義，因院校收生不多，即使放寬5%，可能只是收多幾名此類學生，認為教育局應重新審視「33222」入學門檻。

校長：33222門檻不科學

他說，由始至終，以「33222」決定學生入讀學士的門檻都不是好的標準，「有學生中文取2，英文5或其他科考得好，一向都大有人在」。他說，讀副學士毋須達「33222」，但不少人都可銜接至學士，且順利大學畢業，認為以「33222」定斷讀大學能力是「不科學、沒根據」。

此外，教育局稱推出了多項措施支援自資專上院校及其學生（見表），其中「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），由2018/19學年恆常化，將每屆約1000個學額增至約3000個，涉及護理、建築及工程、檢測及認證等範疇；不過，該年度實際收生人數只有1817。

當局稱，大幅增加資助學額，雖吸引到多約一倍的學生修讀，但在其他學位課程的競爭下，收生比率亦受到一定影響。

教育局又指出，首屆SSSDP學生已於本年畢業，院校會於明年第二季提交獲資助學生畢業後的就業數據，助當局了解畢業生投身相關行業的情况。