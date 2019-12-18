「信學生」不止口頭支持 請自閉學生設計名片

名片其中一面的設計有一幅漫畫作品，右下方署名1A Wong Justin。問李校長這個漫畫公仔是他本人嗎？他笑稱不知道，稱該學生沒說什麼，雙手奉上作品時低着頭，沒有眼神接觸，便轉身離開。李校長稱，該學生有自閉症，很少與人交流，一次無意間發現其美術天賦，故邀請他為個人名片創作。他稱，希望這些小小的舉動可增加學生自信，「相信學生獨特不是用口講，而是要有行動表現」。

李校長每日上課前於校門迎接學生，與每名學生握手。「希望他們知道返學第一秒鐘有人歡迎」，握手可以是禮儀，他稱是「量心」，量一量學生的身心狀態。沒精打采敷衍握手，可能是前一晚睡不好、有心事。社工出身的李校長稱，已經可以做到Early identification（早期識別）。