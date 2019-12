理大執仔李校長 難忘學生一句對不起 稱年輕人盼獲理解 「行為縱不恰當 想人明白動機」

入行前曾當4年外展社工

李建文大學畢業後曾當4年外展社工,負責在街上「執仔」,接觸流連球場、機舖和波樓等地的邊青。當時他領會到,學生學業受挫,猶如被社會淘汰,而學校角色作為學生安全網,實實在在可改變人生命,終決心轉行,到Band 5中學教邊青學生,做音樂老師帶隊夾band,想改變這群「讀不成書」的學生。

輾轉間,他現在已是天主教慈幼會伍少梅中學的校長。這名年資1年4個月的「新手」校長,憑着以前社工經驗及人脈,於早前理大圍困事件中聯繫社工,知道為數不少中學生被困。終於在深夜,與其他中學校長成功入校,逐步接走學生。

「我是中學校長李建文,有無事可幫到你?有需要就出聲啦」、「餓嗎?請你食粒朱古力?」不論是學生或是18歲以上年輕人,全都素未謀面,昔日「執仔」畫面恍如再現。這些片段,晃眼已過一個月。今回想,李建文說,入去時覺震撼,是因為不斷想着學生經歷了什麼,多過校園被破壞了什麼。史無前例的經歷,李校長稱,自己也要消化,要與輔導員傾談,他希望告訴學生,見輔導不是病、不是見不得光,「就好似心靈保健,It's ok not to be ok,老師不要將重擔全揹上身,學生也別介懷老師做得有瑕疵,大家都未經過這些」。

「真誠 可以打動多一點」

從理大出來的中學生,來自逾100間中學。救出肉身後,如何安身?李校長稱,沒有統一的輔導工作,因沒有一套秘笈適用所有人,但不論在理大、在學校,他都覺得,「真誠,是可以打動多一點」。

手腳並用爬過「游繩天橋」

全身濕透安撫學生「我們來救你」

李校長稱,付諸行動讓學生感受真誠,之後才有望溝通。他分享其中一次救仔片段,在校長入理大翌日,情况仍見混亂,當晚不少校長徹夜未眠,有校長清早收到消息,3名學生在內,位置在「游繩天橋」Z座行人天橋附近。眼前行人天橋,火勢剛被撲滅。他與該校長心急如焚,不想錯過帶走學生的機會。這名身穿西裝的校長沒猶豫,不顧灑水系統未停,便手腳並用,爬高爬低,越過重重障礙物過橋。全身濕透,仍一面安撫學生「我們來救你」。他稱,與該校長初次見面,亦與其學生不相識,但二人重逢一刻,同學說了一句「校長,對不起」,他感受到同學由衷感激校長,也知道不少被困理大的中學生,感動校長親身來到,才願意離開。

寄語學生「令世界變得更美好」

入冬前,理大事件落幕。中學校園角落橫額上的「Change the world」,接着是這句「make it a better place」,這是李校長對學生的寄語。

明報記者 魏綺婷