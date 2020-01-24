理大執仔李校長 難忘學生一句對不起 稱年輕人盼獲理解 「行為縱不恰當 想人明白動機」

入行前曾當4年外展社工

李建文大學畢業後曾當4年外展社工，負責在街上「執仔」，接觸流連球場、機舖和波樓等地的邊青。當時他領會到，學生學業受挫，猶如被社會淘汰，而學校角色作為學生安全網，實實在在可改變人生命，終決心轉行，到Band 5中學教邊青學生，做音樂老師帶隊夾band，想改變這群「讀不成書」的學生。

輾轉間，他現在已是天主教慈幼會伍少梅中學的校長。這名年資1年4個月的「新手」校長，憑着以前社工經驗及人脈，於早前理大圍困事件中聯繫社工，知道為數不少中學生被困。終於在深夜，與其他中學校長成功入校，逐步接走學生。

「我是中學校長李建文，有無事可幫到你？有需要就出聲啦」、「餓嗎？請你食粒朱古力？」不論是學生或是18歲以上年輕人，全都素未謀面，昔日「執仔」畫面恍如再現。這些片段，晃眼已過一個月。今回想，李建文說，入去時覺震撼，是因為不斷想着學生經歷了什麼，多過校園被破壞了什麼。史無前例的經歷，李校長稱，自己也要消化，要與輔導員傾談，他希望告訴學生，見輔導不是病、不是見不得光，「就好似心靈保健，It's ok not to be ok，老師不要將重擔全揹上身，學生也別介懷老師做得有瑕疵，大家都未經過這些」。

「真誠 可以打動多一點」

從理大出來的中學生，來自逾100間中學。救出肉身後，如何安身？李校長稱，沒有統一的輔導工作，因沒有一套秘笈適用所有人，但不論在理大、在學校，他都覺得，「真誠，是可以打動多一點」。

手腳並用爬過「游繩天橋」

全身濕透安撫學生「我們來救你」

李校長稱，付諸行動讓學生感受真誠，之後才有望溝通。他分享其中一次救仔片段，在校長入理大翌日，情况仍見混亂，當晚不少校長徹夜未眠，有校長清早收到消息，3名學生在內，位置在「游繩天橋」Z座行人天橋附近。眼前行人天橋，火勢剛被撲滅。他與該校長心急如焚，不想錯過帶走學生的機會。這名身穿西裝的校長沒猶豫，不顧灑水系統未停，便手腳並用，爬高爬低，越過重重障礙物過橋。全身濕透，仍一面安撫學生「我們來救你」。他稱，與該校長初次見面，亦與其學生不相識，但二人重逢一刻，同學說了一句「校長，對不起」，他感受到同學由衷感激校長，也知道不少被困理大的中學生，感動校長親身來到，才願意離開。

寄語學生「令世界變得更美好」

入冬前，理大事件落幕。中學校園角落橫額上的「Change the world」，接着是這句「make it a better place」，這是李校長對學生的寄語。

明報記者 魏綺婷