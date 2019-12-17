教育
明路—生涯規劃 第74期
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職業潛力圖：商場聖誕佈置的聯想

【明報專訊】普天同慶的聖誕節將至，除了吃火雞大餐、欣賞聖誕燈飾外，不少商場會佈置應節裝飾，好讓市民「打卡」留念。在觀賞美輪美奐的聖誕佈置同時，你有否想過美麗背後有誰在默默付出？

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