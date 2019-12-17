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2019年12月17日星期二
明路—生涯規劃 第74期
稱反修例下輔導大增 教聯：教師身心受損
行業學堂：科大理學 你揀Ａ組定Ｂ組？
行業學堂．科大理學：A組物理科學 B組化學和生命科學
職業潛力圖：商場聖誕佈置的聯想
生涯手記：拐彎來個新開始
規劃情報：港大牙科 取錄9精英運動員
倘遇特殊情况 文憑試或延期
內地122間院校 憑DSE成績收港生
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職業潛力圖：商場聖誕佈置的聯想
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【明報專訊】普天同慶的聖誕節將至，除了吃火雞大餐、欣賞聖誕燈飾外，不少商場會佈置應節裝飾，好讓市民「打卡」留念。在觀賞美輪美奐的聖誕佈置同時，你有否想過美麗背後有誰在默默付出？
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稱反修例下輔導大增 教聯：教師身心受損
行業學堂：科大理學 你揀Ａ組定Ｂ組？
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