稱反修例下輔導大增 教聯：教師身心受損

教聯會上月底向全港中小學、特殊學校和幼稚園派發問卷，共收到858名在職教師回應。調查發現，面對近月社會不安，九成半表示對身心有負面影響，當中26%受訪教師表示有很大負面影響。教聯會主席黃錦良表示，近日社會事件對教師是「巨大挑戰」，有中學學生為求同儕認同，被迫認同同學政見和行為，而教師需花大量時間輔導，與學生建立良好關係，以說服學生避免參與違法行為；教師也比以往花上更多時間做家校溝通工作，影響教師情緒和身心健康。他呼籲政府應同時加強法治教育，向師生灌輸守法概念。

教局：已增撥資源推多項措施

教育局回應稱，一向十分重視教師身心健康，已增撥資源和推出多項措施，精簡學校發展與問責架構和簡化行政程序，以減輕教師工作量。局方推出多項措施協助教師處理壓力或個人情緒問題，如設立「教師陽光專線」提供電話輔導及支援服務；香港教師中心亦一直舉辦不同類型的減壓課程，協助教師放鬆身心、紓緩壓力。