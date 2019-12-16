教育
常識學堂 第165期
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你吃了什麼：小熊軟糖變大熊

【明報專訊】你有吃過小熊橡皮糖嗎？它們顏色繽紛，還有各種口味。告訴你一個秘密，原來小熊也會「長大」成大熊呢！快來看看小熊「快高長大」的秘訣吧！

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