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2019年12月16日星期一
通通識 第618期
收嚴重SEN童幼園 75%無專責人手
調查：基層SEN家長六成最盼功課輔導
港大研深度學習AI預測疾病
時事懶人包：為郭靖黃蓉立像？
時事點對點：數萬人巴黎遊行 抗議家暴「國恥」
時事點對點．審計署：公廁翻新進度慢
Data解密：校園欺凌
拆解假資訊：禁絕「假新聞」 立法最有效？
生活看通識：鬼口水
Road to 5**：Concessionary rights
星級例子庫：超級細菌
每周焦點：強制跨國企業披露利潤 歐盟立例不果
軟件編程製手表
STEAM校園：自製手表功能多
時事常識挑戰(香港)：選舉大事勿看輕！
答案
偵探M.A.D. 淚水紓緩哀傷
你吃了什麼：小熊軟糖變大熊
互動專區：暖包冬天出門法寶
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星級例子庫：超級細菌
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【明報專訊】■（全球化、公共衛生）
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收嚴重SEN童幼園 75%無專責人手
調查：基層SEN家長六成最盼功課輔導
港大研深度學習AI預測疾病
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