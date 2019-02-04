調查：基層SEN家長六成最盼功課輔導

【明報專訊】香港社區組織協會《基層SEN兒童和照顧者需要》調查指出，受訪基層家庭中超過八成的特殊教育需要（SEN）孩子在校成績欠佳，接近五成的兒童在近一次期考中、英不及格。家長最希望SEN兒童在校得到功課輔導（58.6%）和對應不同SEN兒童提供的專業訓練，包括專注力訓練（49.3%）、情緒控制小組（37.9%）等，但七成受訪者學校提供的服務不符合家長期望，並認為服務不足。
調查訪問147名SEN家長，71.4%受訪者有1名SEN兒童，26.5%有兩名。社協估計全港SEN學童數目逾7萬。這批基層SEN兒童主要集中為注意力不足/過度活躍症（57.6%）、言語障礙（30.6%）和讀寫障礙（29.9%）等。
社協指出，近年政府在對學前SEN兒童的支援已大幅改善，但逾八成SEN兒童在校無見教育心理學家，接受服務兒童中87.09%每年僅見教育心理學家一至兩次，大多每次會見少於30分鐘。調查又稱，雖然2018/19學年中、小學已增設特殊教育需要統籌主任（SENCO），但調查稱所有SEN兒童的家長均稱子女在校無定期見過SENCO。
社協倡設統一個案系統 資助SEN訓練
社協提出，教育局應設立統一個案系統辨識和跟進SEN童在校和坊間參與服務情况，又倡為確診SEN學童提供每月1200元現金資助或學習券，用於訓練、興趣學習和補習。
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