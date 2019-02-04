調查：基層SEN家長六成最盼功課輔導

調查訪問147名SEN家長，71.4%受訪者有1名SEN兒童，26.5%有兩名。社協估計全港SEN學童數目逾7萬。這批基層SEN兒童主要集中為注意力不足/過度活躍症（57.6%）、言語障礙（30.6%）和讀寫障礙（29.9%）等。

社協指出，近年政府在對學前SEN兒童的支援已大幅改善，但逾八成SEN兒童在校無見教育心理學家，接受服務兒童中87.09%每年僅見教育心理學家一至兩次，大多每次會見少於30分鐘。調查又稱，雖然2018/19學年中、小學已增設特殊教育需要統籌主任（SENCO），但調查稱所有SEN兒童的家長均稱子女在校無定期見過SENCO。

社協倡設統一個案系統 資助SEN訓練

社協提出，教育局應設立統一個案系統辨識和跟進SEN童在校和坊間參與服務情况，又倡為確診SEN學童提供每月1200元現金資助或學習券，用於訓練、興趣學習和補習。