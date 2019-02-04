收嚴重SEN童幼園 75%無專責人手

教界促效中小學增主任 局方：無計劃

教育局回應，「幼稚園教育計劃」下師生比例改善至1:11，讓教師有更多空間，善用資源與提供「到校學前康復服務」跨專業團隊協作；此外，教育局亦制訂教師專業發展架構，助他們識別和照顧學習差異，包括有發展遲緩危機的兒童。 局方稱，現階段沒有計劃為幼稚園設立有關支援特殊需要（SEN）學童的統籌主任，會持續檢視進展，按需要考慮推出合適和到位的改善措施。

62%稱影響教學行政

「支援幼兒特殊學習需要關注聯席」11月26日至12月5日調查316名幼稚園校長，約306間有參與「幼稚園教育計劃」，即佔計劃內約四成參與學校。調查的316校中，82%稱最少一名「嚴重特殊需要」幼兒入讀。他們本應入讀特殊幼兒中心，但因學額不足，等候期間入讀幼稚園。由於無專職人手照料，這類學校中有62%學校反映影響正常教學及行政工作（見圖）。

大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹表示，特殊幼兒中心人手比例是1:6，普通幼稚園僅1:11，缺額外人力支援下，幼稚園人手負擔百上加斤。

暫靠社署康復計劃 團體稱不合嚴重殘疾

同時，一些輕度殘疾幼兒，目前靠社署「到校學前康復計劃」，透過非政府機構的跨專業服務團隊，接受到校訓練服務。聯席召集人蔡蘇淑賢指出，「到校學前康復計劃」不是嚴重殘疾幼兒而設，若於輪候期間以此過渡，猶如「要穿大碼衫，但得小碼衫穿住先」，促社署向有取錄「嚴重特殊需要」幼兒的學校提供額外團隊人手照顧。

郭校長稱，社署派專業團隊到校向有特殊需要的幼兒提供康復訓練，無疑是德政，但亦為學校帶來一連串統籌及協調的工作，人手、時間及空間更為緊張。聯席建議教育局參考中小學將「特殊教育需要統籌主任」（SENCO）納入幼稚園編制之內，由專任人員統籌及協調各類特殊需要支援。調查中，98%受訪者支持有關安排。