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智叻中文Smarties' 第420期
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周圍「中」：金榜題名不簡單

【明報專訊】每逢考試，相信大家都會十分緊張，要好好溫習準備。今天的我們會考核各個科目，掌握不同範疇的知識，古代考試制度也不簡單呢，要考得第一名，要過五關斬六將。在溫習之餘，也來認識古人是如何考試的。

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