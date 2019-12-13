教育
語文同樂 第415期
下一篇 上一篇

閱讀篇章：澄子亡衣

【明報專訊】孔子的學生子貢說：「君子之過也，如日月之食焉：過也，人皆見之；更也，人皆仰之。」（《論語‧子張》）意思是：君子的過失，有如日食月食，人人可見；一旦改過，也如日月復明，人人仰望。

上 / 下一篇新聞