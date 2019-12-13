教育
語文同樂 第415期
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潮看文史：干（gon1） 戈（gwo1）

【明報專訊】兩間大學成為警民衝突焦點，燃燒彈與催淚彈遍地，過度暴力的質疑聲愈來愈大。中國人常說止戈為武，但古中國軍事水準卻長期在世界頂尖，似乎十分矛盾——因為古人對於軍事本就不止一種面向。

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