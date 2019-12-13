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2019年12月13日星期五
語文同樂 第415期
港人IELTS續居亞洲第三 平均分6.53 寫作卷5.85分5年新低
浸大下月開課 只限師生進入
JUPAS首階段結束 浸大傳理 54人爭1學額
試題人間：李思穎／比賽搏盡無悔 考試盡力而為
試題人間：捱過最疲累 衝前突圍時
潮看文史：干（gon1） 戈（gwo1）
博看世界：一代鴻儒——饒宗頤的故事
閱讀篇章：澄子亡衣
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何脫困局
綜合精練：2019年聽綜卷全文示例／宜家宜居齊共創 綠惜生活展未來
作戰攻略．卷一應試(14)：範文突擊小測
作戰攻略：參考答案
周圍「中」：金榜題名不簡單
周圍「中」：考試制度 前世今生
答案
時事中文：運動不足 青年癡肥
答案
大人物小小事：拳擊世家
講故事：聖誕燈燈燈凳
創意聊天室：守護神遊戲
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潮看文史：干（gon1） 戈（gwo1）
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【明報專訊】兩間大學成為警民衝突焦點，燃燒彈與催淚彈遍地，過度暴力的質疑聲愈來愈大。中國人常說止戈為武，但古中國軍事水準卻長期在世界頂尖，似乎十分矛盾——因為古人對於軍事本就不止一種面向。
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港人IELTS續居亞洲第三 平均分6.53 寫作卷5.85分5年新低
浸大下月開課 只限師生進入
JUPAS首階段結束 浸大傳理 54人爭1學額
試題人間：李思穎／比賽搏盡無悔 考試盡力而為
試題人間：捱過最疲累 衝前突圍時
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閱讀篇章：實戰篇
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作戰攻略．卷一應試(14)：範文突擊小測
作戰攻略：參考答案
周圍「中」：金榜題名不簡單
周圍「中」：考試制度 前世今生
答案
時事中文：運動不足 青年癡肥
答案
大人物小小事：拳擊世家
講故事：聖誕燈燈燈凳
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