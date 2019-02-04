港人IELTS續居亞洲第三 平均分6.53 寫作卷5.85分5年新低

全球排13 亞洲僅次馬國菲律賓

IELTS去年有超過350萬應考人次，IDP教育綜合全球主要地區去年IELTS成績，9分制評級中，香港考生整體成績6.53分，全球排行13，三甲繼續為德國、希臘和馬來西亞，分別獲得7.43分、6.97分和6.88分。亞洲方面，香港考生排名第三，落後於馬來西亞和菲律賓。

港生聆聽閱讀強 會話寫作遜色

報告顯示，香港考生於學術模式考試中聆聽和閱讀方面較強，平均取得6.98和6.79分；會話及寫作表現則較遜色，只得6.27和5.85分，當中聆聽、閱讀、會話成績錄得近6年新高，惟寫作部分錄得5年新低。

部分熱門院校分卷有要求

IDP總監：寫作口試宜取7分

IDP教育香港總監謝可怡稱，學生出國升學時，海外院校除了考慮IELTS的整體平均分，對寫作和口試有額外要求，宜取至少6.5至7分，惟個別專業學科有較高要求，學生宜多加留意。

本報翻查部分熱門升學院校本科生的IELTS成績要求，英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）法律系要求學生IELTS任何分卷不得低於6.5分；謝菲爾德大學（University of Sheffield）的基本門檻為6分，惟法律系要求整體分數達7分，分卷不得少於6.5分。

IDP區域經理：港生缺寫作訓練

未細閱題目 「做多咗」失分

IDP教育IELTS區域經理（大中華）溫家輝稱，香港學生日常寫作訓練較少，考生回答寫作卷時亦未有仔細閱讀題目，常「做多咗」，如寫作考試第一部分通常要求學生描述圖表趨勢，有學生卻自行詮釋圖表，不符題目要求，因而失分。他建議考生宜先了解考核要求，亦可從文法和結構着手，其後增加詞語句式變化。