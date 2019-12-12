教育
常識天下 第168期
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今期流行：多啦A夢登陸月球

【明報專訊】晚上抬頭望天，你會對時圓時彎的月亮產生好奇嗎？傳說月球上有天宮、玉兔，自從人類登月之後，幻想雖然被打破，但月亮仍是不少故事的靈感呢！

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