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2019年12月12日星期四
通通識 第617期
小學生製遙控機械臂 鼓勵幼童學綁鞋帶
議員：大學耗心力保護校園 促當局籲建制勿留難大學撥款
考評局下月開放日 網上報名
吃藥貴
時事議題：中國仿製藥迎改革 挑戰仍大
時事議題：藥物專利權 利與弊
時事議題：答題指引
摘星拆解：NGO支援 有何考慮因素？
題型拆解：建議題 答題毛病與盲點
概念解碼：生涯規劃
每周焦點：中國高鐵3萬公里 全球居首
日本人跳西班牙舞蹈
世界這樣大：日本人跳佛蘭明高
新聞有常識：增糖果稅減攝糖量
答案
環球話題：孟加拉現洋葱搶購潮
教宗方濟各訪泰國日本
濕地居民：濕地鴨仔團
今期流行：多啦A夢登陸月球
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時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：藥物專利權
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考評局下月開放日 網上報名
吃藥貴
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