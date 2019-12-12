教育
通通識 第617期
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時事議題：藥物專利權 利與弊

【明報專訊】藥物定價因素眾多，除國家政策及部分藥廠壟斷市場外，藥物專利是藥價高企的原因之一，然而藥物專利權亦能保障知識產權，有利藥廠的創新研發。

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