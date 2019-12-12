議員：大學耗心力保護校園 促當局籲建制勿留難大學撥款

楊潤雄：同一邏輯 勿譴責政府

早前有大學實驗室化學品不翼而飛。楊潤雄昨稱，據了解，3間大學包括城大、中大及理大被盜走危險化學物品，包括濃硝酸及濃硫酸等有毒、具腐蝕性及易燃的物品，大學均已報警處理。他稱，相關大學整理及點算被盜化學物品的工作尚在進行，未知失竊化學品數量；警方正積極尋找有關失物，暫時未有人被捕。

大學危險品貯存 稱有既定監察機制

立法會議員陳健波問及，有何法例規管各大學實驗室存放危險化學品事宜；政府會否要求各大學加強實驗室保安措施，以免再有化學品失竊。楊潤雄稱，各大學均有個別學系，如理學院、工程學院及醫學院等設有實驗室，需要使用不同的化學物品作教學和研究用途。如實驗室內的化學物品屬於《危險品條例》下的危險品，大學已經有既定的監察制度，確保在校園內貯存和使用危險品均符合有關條例的要求。

楊潤雄稱，大學發生化學物品失竊情况後，已立即提升校園內的保安措施，包括增聘保安人員、增加保安巡邏次數、在大學出入口採取身分認證及登記措施、在危險品貯存倉庫加強保安措施等。