小學生製遙控機械臂 鼓勵幼童學綁鞋帶

馬鞍山靈糧小學9名小五學生親身製作「綁鞋帶機械人」，以兩旁機械臂手執鐵線，勾上鞋帶，手動按鍵遙控機械臂移動方向，逐步把運動鞋的鞋帶綁上。隊員張子柔稱現今學生，特別是幼稚園的幼童，均不愛穿綁鞋帶的鞋，機械人則可慢慢示範綁鞋帶步驟，希望吸引更多學生學習綁鞋帶。另一名隊員王蓁希則稱，即使父母想示範綁鞋帶的步驟，示範時雙手總會遮擋部分鞋帶，令子女無法清楚觀看步驟，團隊故特意把機械人綁鞋帶的速度放慢，過程約需兩分鐘，讓兒童可逐步學習。她又說，有些人不能彎腰，希望用機械人幫助他們綁鞋帶。隊員鄺芓藄稱作品從設計、編程到拼砌，均是學生親自製作，現時展示的是初步製成品，將改良成全自動化機械人。

該校STEM統籌主任蘇俊彥稱，若只讓學生製作成品並無意思，當中的思維訓練十分重要。他說，若只專注於硬件上，如拼砌機械人，或許男生會比較有興趣，但團隊內一半為女生，因此製作過程中亦牽涉思考訓練，包括從細節上思考如何完善設計。

影像辨識畫線手震搖晃

中學生製柏金遜快速測試

STEM的製成品不一定是高成本，中華基督教會燕京書院4名中五學生，以低成本500多元製作了「柏金遜症快速偵測裝置」（下稱「裝置」），檢測長者是否有柏金遜症症狀。柏金遜症患者於繪畫波浪紋和螺旋紋時，畫出的線條傾向搖晃不定，裝置用鏡頭拍下線條，以影像辨識技術分析，其後亮起紅或綠燈，顯示繪圖者是否患有柏金遜症。隊中一名學生曾珮其稱，裝置的目標對象是柏金遜症的初期患者，她說多數柏金遜症患者均太遲發現患病，希望裝置可協助偵測初期患者，幫助他們及早就醫，減低柏金遜症對生活的影響。