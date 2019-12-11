研究：社區凝聚力強 青年更快樂

浸大社會科學院於全港18區透過電話、網上及社區綜合青少年服務中心做問卷調查，受訪者年齡17至23歲，10月前共收回1851份問卷，探討青年的主觀幸福感、感知健康和對社會的信任度。研究發現77%受訪青年認為自己頗快樂至非常快樂，亦有六成受訪青年認為他們信任別人，但18區青年對社區凝聚感不同，如社區凝聚力高，青年感到較幸福，信任別人的程度也較高。相反，居住在人口稠密，並要跨區工作的青年對社會信任度也較低。

該研究公布初步數據，稍後會分析半年來的反修例運動，對青年的快樂感的影響。

促建青年網絡平台 參與改革社區

研究團隊建議官、商、民合作，設立「青年社區網絡平台」，由區內中學的高中生、教師代表、社區中心、區議會及各政策局的代表共同組成，透過高中生主導提出建議，並參與改革社區，增加對社區和前景的信心。社會工作系研究助理教授黎可欣稱，希望候任區議員可成為政府和各區青年之間的橋樑，幫助他們落實理念。她又說，若要推行「先行試驗區」，會選研究中社會信任度分別最低和最高的灣仔區和黃大仙區。