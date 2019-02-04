8.3% DSE考生僅考4+1 顧問：報7科進可攻退可守

教大嶺大計最佳5科

2020年度8間資助大學的課程基本入學要求，除了教大及嶺大「33222」（中英3級、數學通識及一科選修科2級），其餘6間大學均要求「332233」，其中浸大於2020年度提高門檻。

七成人報6科 18％7科

據2019年考評局數據，七成考生都是考「4+2」即考6科；18%考「4+3」7科。翻查第一屆2012年DSE數據，有27%人考7科，但之後數年比例均維持兩成左右。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，學校近年多了於中四供學生選修「4+3」，為了讓學生試一試，「讀後覺得未必合適、力有不逮，都可以退修一科選修科」；如果只讀兩個選修科，變相選錯科也不可能退修。

吳寶城稱，退修與否，要視乎學生能否善用時間集中餘下科目，同時要衡量部分大學課程多讀一科便有額外分數。考評局數據亦顯示，8.3%的人僅考「4+1」，按八大入學門檻，即只符合入讀教大、嶺大資格。

最多日校生選修生物

不計核心科目，最多日校考生報生物（12,455人），幾乎每4名DSE考生就有一人考生物，經濟、物理科亦受歡迎。吳寶城稱，STEM類DSE科目近年受中學生歡迎，「大學科目普遍指定修讀個別科學科目，鮮有會指定學生讀中史、世史等」，故學生覺得讀科學類的DSE科對入大學有優勢。

至於較少人讀的選修科，包括組合科學（生物、物理）、科技與生活（服裝、成衣與紡織）、綜合科學，分別於2019年少於100名日校考生應考。