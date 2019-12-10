教育
明路—生涯規劃 第73期
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職業潛力圖：電競的聯想

【明報專訊】電競選手是不少人夢寐以求的職業，不但發展前景理想，更重要是可以寓工作於娛樂，名正言順地「打機」。不要以為只有「打機」能手才可投身電競行業，業界有大量相關崗位需要不同技術的人才。

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