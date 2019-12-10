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2019年12月10日星期二
明路—生涯規劃 第73期
調查：42%青年近半年曾與父母吵 親子爭拗社會事件 家庭旅行告吹擬別居
理大如期1．13新學期
JUPAS明晚截止申請
大人ing：開心，遙不可及？
大人ing：卡牌．傳快樂 學生構思遊戲
職業潛力圖：電競的聯想
生涯手記：聯招衝刺備忘
規劃情報：AI分析成績 度身編製考卷
研輔助視障者工具 「中學創客」展示成果
金像獎最佳編劇 開班教戲說氣候
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職業潛力圖：電競的聯想
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【明報專訊】電競選手是不少人夢寐以求的職業，不但發展前景理想，更重要是可以寓工作於娛樂，名正言順地「打機」。不要以為只有「打機」能手才可投身電競行業，業界有大量相關崗位需要不同技術的人才。
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調查：42%青年近半年曾與父母吵 親子爭拗社會事件 家庭旅行告吹擬別居
理大如期1．13新學期
JUPAS明晚截止申請
大人ing：開心，遙不可及？
大人ing：卡牌．傳快樂 學生構思遊戲
職業潛力圖：電競的聯想
生涯手記：聯招衝刺備忘
規劃情報：AI分析成績 度身編製考卷
研輔助視障者工具 「中學創客」展示成果
金像獎最佳編劇 開班教戲說氣候
調查：42%青年近半年曾與父母吵 親子爭拗社會事件 家庭旅行告吹擬別居
理大如期1．13新學期
JUPAS明晚截止申請
大人ing：開心，遙不可及？
大人ing：卡牌．傳快樂 學生構思遊戲
生涯手記：聯招衝刺備忘
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研輔助視障者工具 「中學創客」展示成果
金像獎最佳編劇 開班教戲說氣候
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