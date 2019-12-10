理大如期1．13新學期

理大學生會署理會長胡國泓稱，校園範圍仍在封鎖，學生會亦無法進入，不清楚校內環境狀况。他希望校方可加快復修進度，盡快重開校園。

中大教大1．6 科大2．3

除了理大，7間資助大學早前亦提早結束第一學期或取消面授課堂。本報昨向各校查詢第二學期會否如期開學。中大、教大最早開學，均定於明年1月6日。中大稱，會密切留意事態發展，包括港鐵大學站重新開放日期和服務情况，以作適切安排。若開課日期有改動，大學會盡快公布。教大說，開課日期由明年1月2日改為1月6日。

浸大稱，下學期開學日期為明年1月13日，現時沒有計劃更改，會密切注意社會情况對下學期開課安排的影響。科大稱，下學期如常定於明年2月3日開課，部分在上學期未完成而又需監督考試的學科，會安排在春季學期開始的首數天進行。嶺大稱，現正討論相關安排，有決定會通知大學社群。城大稱，下學期會於2020年1月13日開始，校方會繼續密切留意社會情况，爭取下學期可以如期開展。港大則稱「大學原先計劃於1月中開始第二個學期」。