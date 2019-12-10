調查：42%青年近半年曾與父母吵 親子爭拗社會事件 家庭旅行告吹擬別居

母不欲女示威 鎖家收手機

青年創研庫於今年10月中旬，訪問300名18至29歲青年及302名54至73歲並育有子女的父母。研究發現，42%受訪青年過去半年「間中」或「經常」與父母出現爭拗，當中逾七成受訪青年因社會事件或立場問題與父母爭拗，其次則是經濟或開支問題。研究深入訪談20名青年個案，有青年因與父母對社會事件看法不同，與家人關係造成很大影響，決定取消家庭旅行，並打算搬離家中。

青協「家長全動網」單位主任凌婉君指出，反修例風波半年以來，不少家庭有因社會事件發生口角和冷戰情况，家長和子女雙方都找不到出路平息怒氣，結果愈演愈烈，曾有母親不希望女兒外出遊行示威，把女兒鎖於家中，沒收手機。

核心價值 青年重自由父母重穩定

研究亦發現，整體受訪者傾向認同「年長一輩同年輕一輩好難溝通」，10分為完全認同，平均分為5.84。近84%整體受訪者認同「不同世代對社會議題嘅睇法有很大分歧」，當中逾七成受訪者認為價值觀不同是造成世代矛盾的原因。

研究發現受訪青年和受訪父母對本港核心價值的重要性有異（見圖），受訪父母中，3項最重要的核心價值分別為「社會穩定」、「法治」和「公平」；受訪青年則認為「自由」、「公平」和「民主」是本港最重要的核心價值。

籲溝通勿以說服為目的

凌婉君表示，家庭爭執原因有時候不完全來自政見不一，當中亦包括父母擔心子女安危問題。她建議家長與子女溝通不宜以說服彼此為目的，應從建立關係和信任的方向出發。溝通前家長應先釐清自己擔心或憤怒的原因，多聆聽子女想法，給予足夠安全感。

青年創研庫建議政府設立專項基金，鼓勵民間以創意及媒體製作等軟性方法改善跨代關係，亦可推動「家庭正向溝通運動」，提升家庭成員間的正向溝通能力和情緒管理技巧等。