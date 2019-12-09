教育
常識學堂 第164期
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新聞解碼：粵劇學傳統品德

【明報專訊】大家看過粵劇嗎？香港有不少小學生學習粵劇，甚至「出道」當上粵劇小演員。另外，粵劇劇情多元化，由唐代小說、中國神話傳說，至現代新聞人物都可成為粵劇題材，部分劇目背後更含有中國傳統價值觀呢！

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