教育
通通識 第616期
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時事懶人包：外賣平台

【明報專訊】外賣平台日漸普及，我們透過手機應用程式就可以點選喜歡的外賣餐點。這種新消費方式的崛起，使不少傳統餐廳開始轉型，亦有人探討其勞工權益、衛生等問題。

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