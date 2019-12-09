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2019年12月9日星期一
通通識 第616期
中學製「兇案現場」 教STEM、宗教、道德
周梓樂離世一月 科大百人悼念
港大13人膺「最廣獲徵引研究者」
時事懶人包：外賣平台
時事點對點：區選投票率破七成創新高
時事點對點：內蒙古爆發鼠疫
Data解密：智能手機
新媒體時代：隱身4式防「起底」
Road to 5**：Water resources
星級例子庫：污染者自付原則
一腳踢 雕木製品
STEAM足迹：自製木頭光影盒
新聞解碼：粵劇學傳統品德
答案
偵探M.A.D. 鼓起勇氣 克服恐懼
食物的科學：茶變魚子醬
改善睡眠習慣
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時事懶人包：外賣平台
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【明報專訊】外賣平台日漸普及，我們透過手機應用程式就可以點選喜歡的外賣餐點。這種新消費方式的崛起，使不少傳統餐廳開始轉型，亦有人探討其勞工權益、衛生等問題。
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中學製「兇案現場」 教STEM、宗教、道德
周梓樂離世一月 科大百人悼念
港大13人膺「最廣獲徵引研究者」
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時事點對點：區選投票率破七成創新高
時事點對點：內蒙古爆發鼠疫
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一腳踢 雕木製品
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一腳踢 雕木製品
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食物的科學：茶變魚子醬
改善睡眠習慣
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