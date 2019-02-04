中學製「兇案現場」 教STEM、宗教、道德

校長何力生說，學校設初中校本課程「科學研究科」，2017年時有6名學生想試做科學鑑證，遂與教師一同構思活動，更向專業鑑證人員「取經」。

函數計血濺角度 顯微鏡辨血球

學校今學年設「STEM Day」舉行該活動，全級中三生分組參與。校方事前將禮堂劃分成多個設定一樣的「案發現場」，以黑筆畫出傷者遇襲倒地姿勢，在牆上及地下9處以紅色液體模擬血迹。

何校長稱，在模擬案發現場，學生需利用數學、生物、資訊及通訊科技科等知識，一步步推敲傷者中槍過程，如需應用數學sin、cos、tan等三角函數理論，計算血濺角度；量度血迹形狀大小尺寸，推斷死者的受襲方位等。活動雖然不是用真血，但校方亦借場景教導學生從顯微鏡分辨血液中的紅血球、白血球及其他細胞等。

實驗未必準 反思科學精神

完成蒐證及分析，學生即使確信判斷正確，但亦會發現各組答案不一樣，於實驗中稍為不小心失誤，結果可差之毫釐、謬以千里。

何校長說，教師雖然心裏有數，但不會提供標準答案，希望學生反思「科學鑑證是否百分百準確？」、「科學必然是絕對正確嗎？」、「科學精神是什麼？」更深入的是希望學生反思科學道德，「科學可以是一把刀，用科學去害人，但只要善用亦可以幫人」。而作為天主教學校，何校長亦期望學生反思科學及宗教之間的關係。

盼學生改「sin cos無用」想法

學校本學年參與優質教育基金「主題網絡計劃」，邀請外校分享及交流科研活動。何校長認為，辦STEM活動最困難是結合跨科元素，又稱希望藉活動改變學生想法，「計sin、cos、tan，學生常常話學完無用，但在場景中，他們確實可用數學理論解決問題」。

明報記者