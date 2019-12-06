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智叻中文Smarties' 第419期
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創意聊天室：踏破鐵鞋? 不費功夫!

【明報專訊】海太郎正找尋實用的小袋子，走過不少大商店，還留意購物網站，就是沒有一個合心意的，沒想到有一天就在家附近的小商店看見滿意的小袋子，真是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」！

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