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2019年12月6日星期五
智叻中文Smarties' 第419期
升中適齡人口升 5區增59班 部分學校加自行分配學額
STEM加創客 部分初中列必修
潮看文史：中（zung1） 國（gwok8）
潮看文史：住在天下中央
小誌美學：事後‧彼此守護
破讀日常：沒有畢業禮的這年
字旅行間：你未必想到的／社福工作
以社會價值為先的商業機構／薛頌平
卷四備戰：如何配卷三
綜合精練：2019年／聽綜卷試題分析四：構思例子 充實分析
作戰攻略：卷一應試思維（13）／小心範文出體裁
周圍「中」：直率玩樂 愉快童年
周圍「中」：不同年歲 不同稱呼
答案
時事中文：綜援不足 兒童捱餓
答案
講故事：月球紀念館
大人物小小事：閱讀「有着數」
創意聊天室：踏破鐵鞋? 不費功夫!
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大人物小小事：閱讀「有着數」
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【明報專訊】本名 黃湛森
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升中適齡人口升 5區增59班 部分學校加自行分配學額
STEM加創客 部分初中列必修
潮看文史：中（zung1） 國（gwok8）
潮看文史：住在天下中央
小誌美學：事後‧彼此守護
破讀日常：沒有畢業禮的這年
字旅行間：你未必想到的／社福工作
以社會價值為先的商業機構／薛頌平
卷四備戰：如何配卷三
綜合精練：2019年／聽綜卷試題分析四：構思例子 充實分析
作戰攻略：卷一應試思維（13）／小心範文出體裁
周圍「中」：直率玩樂 愉快童年
周圍「中」：不同年歲 不同稱呼
答案
時事中文：綜援不足 兒童捱餓
答案
講故事：月球紀念館
大人物小小事：閱讀「有着數」
創意聊天室：踏破鐵鞋? 不費功夫!
升中適齡人口升 5區增59班 部分學校加自行分配學額
STEM加創客 部分初中列必修
潮看文史：中（zung1） 國（gwok8）
潮看文史：住在天下中央
小誌美學：事後‧彼此守護
破讀日常：沒有畢業禮的這年
字旅行間：你未必想到的／社福工作
以社會價值為先的商業機構／薛頌平
卷四備戰：如何配卷三
綜合精練：2019年／聽綜卷試題分析四：構思例子 充實分析
作戰攻略：卷一應試思維（13）／小心範文出體裁
周圍「中」：直率玩樂 愉快童年
周圍「中」：不同年歲 不同稱呼
答案
時事中文：綜援不足 兒童捱餓
答案
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創意聊天室：踏破鐵鞋? 不費功夫!
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