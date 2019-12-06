教育
語文同樂 第413期
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綜合精練：2019年／聽綜卷試題分析四：構思例子 充實分析

【明報專訊】2019年綜合的見解論證，要求考生「選擇一個建設社區計劃的主題，論證選擇該主題的原因」，考生可以從「綠惜生活喜共建」及「藝術活動樂共融」選其中一個主題，然後論證。

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