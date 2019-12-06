教育
語文同樂 第413期
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卷四備戰：如何配卷三

【明報專訊】眾所周知，卷四的評分由「闡述語言」和「應對態度」構成，前者反映說話者的識見與表達，所以可在個人層面多下工夫。不妨配合卷三的「見解論證」來練習，提高論證能力。

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