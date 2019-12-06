教育
語文同樂 第413期
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以社會價值為先的商業機構／薛頌平

【明報專訊】不少人到日本旅遊時都喜歡到超市購物，通常因為商品比遊客區的便宜。不過，在逛超市時，你又會不會留意自己光顧的超市秉持什麼經營理念呢？

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