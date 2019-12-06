教育
語文同樂 第413期
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潮看文史：中（zung1） 國（gwok8）

【明報專訊】反修例令中港罵戰不斷，示威隊伍不乏「支那」用語，撐政府者則強調「中國」的偉大。「中國」與「支那」含有強烈政治意義，但若撇開成見，其文化演變也是很好的歷史側面。

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