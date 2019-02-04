STEM加創客 部分初中列必修

余近卿中學設AI實驗室

據中學概覽2019/2020資料，多間中學將STEM及創客納入為初中必修課程，樂善堂余近卿中學及東華三院黃鳳翎中學等於中一至中三增設「創客教育」課程，前者最近更新設人工智能實驗室，中三級的學生將有機會學習人工智能技術。而順德聯誼總會翁祐中學、東華三院馮黃鳳亭中學等亦於中一、中二設「創客課程」。

「創客教育」強調動手製作的能力，鼓勵學生利用不同的科技，發揮創意，設計及製作成品。不少學校亦因此增加學校的資訊科技設施及教具，例如五旬節聖潔會永光書院在不同學科亦加入STEM元素，生物科有DNA檢測探索活動、體育科用Coach Eyes應用程式作動作分析等；伯裘書院讓各中一學生配備micro:bit，即用於創客教育的電路板，學生可從中學習編程；亦有不少學校改裝教室成「創客空間」，配以不同裝置，如3D打印機、VR虛擬實境裝置等，讓學生有機會接觸到不同的技術。