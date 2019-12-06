升中適齡人口升 5區增59班 部分學校加自行分配學額

根據教育局數字，今年及其後5年，12歲學齡人口均有所增加。教育局表示，就2020年度的中一派位安排，早前已與業界達成共識，除會透過一貫的學位調撥，也會在5區共增加59班中一應付。

不少中學的自行分配學位數目均有增加（見表），當中增加數量的包括元朗的天水圍循道衞理中學，自行收生學位增加23個，達50個。各區中學，如東區名校港島民生書院、聖馬可中學和大埔區的迦密柏雨中學亦增加了10個學位。

校長提醒家長選校勿過分進取

學位亦有增加的沙田區佛教覺光法師中學校長黃海卓稱，中一適齡人口雖有上升趨勢，惟家長應按區本情况報讀中學，選校不宜過分進取。他以沙田區為例，雖然學位增加，同區學校亦有增班，但由於多個新屋苑落成入伙，預計競爭不會明顯緩和，派位「上移錯配」的情况會減少。他建議家長因應學生成績水平申請中學。

參加自行分配學位派位的中學將於明年1月2日至1月16日接受申請，家長可向不多於2間心儀中學申請。學校會於明年3月31日通知獲取家長，未獲取錄者可參加下一階段統一派位。