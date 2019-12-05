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2019年12月5日星期四
常識天下 第167期
多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬
升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬
團體發起聯署 促劍橋撤林鄭榮譽院士銜
串流冒起衝擊電視業
時事議題：串流平台 顛覆影視市場
時事議題：內地串流市場大局限多
時事議題：答題指引
建政70：中國環境保護與可持續發展
摘星拆解：全球化影響中國傳統節日？
漫畫拆解：強制關機遏打機成癮？
巴基斯坦人 生活日常
世界這樣大：巴基斯坦文化習俗
新聞有常識：風箏線拉斜保俶塔
新聞有常識：答案
環球話題：愛爾蘭徵「拿鐵稅」
中國福州4款手搖奶茶無奶
水上STEAM：帆船比賽應對挑戰
今期流行：崇高的諾貝爾獎
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【明報專訊】看完今期《常識學堂》，我想跟編輯部說：
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多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬
升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬
團體發起聯署 促劍橋撤林鄭榮譽院士銜
串流冒起衝擊電視業
時事議題：串流平台 顛覆影視市場
時事議題：內地串流市場大局限多
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多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬
升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬
團體發起聯署 促劍橋撤林鄭榮譽院士銜
串流冒起衝擊電視業
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