教育
常識天下 第167期
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今期流行：崇高的諾貝爾獎

【明報專訊】「2019年諾貝爾獎得獎名單」已陸續公布，將會在12月10日舉行頒獎典禮。諾貝爾獎（Nobel Prizes），被認為是全球最具威望和崇高的殊榮，你又了解多少呢？

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