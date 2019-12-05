教育
常識天下 第167期
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中國福州4款手搖奶茶無奶

【明報專訊】福建省消委會和福州市消委會聯合發起的檢測，選取了福州市20家手搖奶茶店40杯樣本，樣本主要針對銷量較多的大杯珍珠奶茶，其中實體店購買26款，網絡購買14款。

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