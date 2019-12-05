Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年12月5日星期四
通通識 第615期
多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬
升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬
團體發起聯署 促劍橋撤林鄭榮譽院士銜
串流冒起衝擊電視業
時事議題：串流平台 顛覆影視市場
時事議題：內地串流市場大局限多
時事議題：答題指引
建政70：中國環境保護與可持續發展
摘星拆解：全球化影響中國傳統節日？
漫畫拆解：強制關機遏打機成癮？
巴基斯坦人 生活日常
世界這樣大：巴基斯坦文化習俗
新聞有常識：風箏線拉斜保俶塔
新聞有常識：答案
環球話題：愛爾蘭徵「拿鐵稅」
中國福州4款手搖奶茶無奶
水上STEAM：帆船比賽應對挑戰
今期流行：崇高的諾貝爾獎
意見調查
下一篇
上一篇
建政70：中國環境保護與可持續發展
prev
next
【明報專訊】新中國成立時政府先集中資源在經濟發展和城市建設，改革開放後工業發展迅速，急劇城市化為國家帶來龐大經濟增長。然而，近年經濟發展與環境保護的矛盾日益突出，為中國未來發展帶來重大挑戰。
上 / 下一篇新聞
多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬
升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬
團體發起聯署 促劍橋撤林鄭榮譽院士銜
串流冒起衝擊電視業
時事議題：串流平台 顛覆影視市場
時事議題：內地串流市場大局限多
時事議題：答題指引
建政70：中國環境保護與可持續發展
摘星拆解：全球化影響中國傳統節日？
漫畫拆解：強制關機遏打機成癮？
巴基斯坦人 生活日常
世界這樣大：巴基斯坦文化習俗
新聞有常識：風箏線拉斜保俶塔
新聞有常識：答案
環球話題：愛爾蘭徵「拿鐵稅」
中國福州4款手搖奶茶無奶
水上STEAM：帆船比賽應對挑戰
今期流行：崇高的諾貝爾獎
意見調查
多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬
升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬
團體發起聯署 促劍橋撤林鄭榮譽院士銜
串流冒起衝擊電視業
時事議題：串流平台 顛覆影視市場
時事議題：內地串流市場大局限多
時事議題：答題指引
摘星拆解：全球化影響中國傳統節日？
漫畫拆解：強制關機遏打機成癮？
巴基斯坦人 生活日常
世界這樣大：巴基斯坦文化習俗
新聞有常識：風箏線拉斜保俶塔
新聞有常識：答案
環球話題：愛爾蘭徵「拿鐵稅」
中國福州4款手搖奶茶無奶
水上STEAM：帆船比賽應對挑戰
今期流行：崇高的諾貝爾獎
意見調查
prev
next