教育
通通識 第615期
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建政70：中國環境保護與可持續發展

【明報專訊】新中國成立時政府先集中資源在經濟發展和城市建設，改革開放後工業發展迅速，急劇城市化為國家帶來龐大經濟增長。然而，近年經濟發展與環境保護的矛盾日益突出，為中國未來發展帶來重大挑戰。

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