升中人口按年增1400 未來5年遞增至7.4萬

自行收生今起派表 1．16截止

教育局統計顯示，12歲學齡人口會持續上升至逾7萬水平，2019/20學年約有55,000人，其後5個學年分別有63,300人（2020/21學年）、65,400人（2021/22學年）、67,900人（2022/23學年）、 73,500人（2023/24學年）及74,000人（2024/25學年）。

自行收生提前3月底通知結果

教育局表示，應屆小六學生家長會收到兩份申請表，分別印有「選校次序1」和「選校次序2」，分別代表首選及次選學校，自行分配學位的申請不受地區限制。教育局亦實施新安排，如學生在自行分配學位獲取錄，家長會於明年3月31收到學校通知。

同時，家庭與學校合作事宜委員會今日會向小六家長派發《中學概覽2019／2020》，介紹中學資料，概覽將上載家校會網頁（www.chsc.hk/secondary）。