多院校SSSDP課程加價 扣資助後學費增7.7％ 東華物理治療7.31萬

東華學院的醫療相關學科向來受歡迎，2020/21學年開辦的5個SSSDP醫療相關學士課程學費均增加，增幅在2.3%至8.2%之間，其中物理治療學、職業治療學、醫療化驗科學（榮譽）理學士課程扣減政府資助金額74,600元後，學生要付的費用增幅接近8%（見表）。

東華學院：醫療護理課程成本貴

東華學院回覆稱，醫療護理課程營運成本昂貴，由於課程仍在開辦初期，為確保教學質素，需要持續更新，學院將增設先進儀器及增聘專業教學人員；同時，院方考慮到通脹持續上升、臨牀實習費用上漲等因素，因此於2020/21學年輕微上調學費，調整幅度與其他課程相若。院方又稱，由於每個課程所需的師資、教學設備、實習要求等標準各異，不宜單一以學費作比較。

經資助後 珠海兩課程學費減4％

政府早前調整了SSSDP課程名單，新增的珠海學院「傳播及跨媒體文學士」經政府資助42,000元後，學生首年實付26,200元。學院另外兩個SSSDP課程，即資訊科學（榮譽）理學士及建築學（榮譽）理學士的學費則沒有變動，而經政府資助42,800元後，學費則比去年減少約4%。

E-APP首輸申請今開始

E-APP的首輪申請期由今日起至明年5月15日，次輪由明年5月22日至6月30日，應屆文憑試考生可預先報讀2020/21學年聯招以外的全日制經本地評審副學位和學士學位課程，教育局亦會將各院校2020/21學年預計收生學額、課程報名及收生安排等資料上載到「自資專上教育資訊平台」（Concourse）。