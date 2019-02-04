DSE特殊情况應變 考評局：或延遲開考延期

若有應變措施 開考前兩小時公布

反修例運動持續，考評局昨公布2020《考生手冊》，手冊第4章的「特殊事故的處理方法」中，指明考試當日若廣泛地區遇上特殊情况，如交通惡劣，考評局將採取應變措施， 包括延遲開考、延期考試等。考評局稱，正密切留意公眾活動及各區交通，會否對公開考試造成影響，確保考生能安全有序地完成考試，獲得公正評核。一般情况下，如需要延期考試，考評局會在開考前約兩小時公布決定，盡早通知考生。考生應留意電台、電視台或瀏覽考評局網頁的公布。

若只是局部地區或某考場附近交通情况惡劣，考評局稱，將根據情况作出安排。若局方決定考試延期，考生應留意考試時間表所列的後備考試日期。考評局又表示，過往有考生遇上突發情况，未能按時或成功出席考試，考生可通知公開考試資訊中心，屆時將有同事按情况提供協助，如安排考生到最近的考場赴考。

鄧振強：欣賞考評局有準備 免考生惶恐

中學校長會主席鄧振強表示，反修例運動下，明年社會情况如何仍屬未知之數，但欣賞考評局因應事態發展有所準備，及早公布相應考試安排，讓應試考生不用過分惶恐。有指社會事件或影響學生應考公開試的心情，他說自11月24日區議會選舉以後，社會相對較為平靜，學生比以往更積極投入學習和課外活動，衷心希望明年文憑試前，社會事件可得到解決。

另外，過往每屆文憑試屢出現考生不依照試場規則，科目成績遭降級的情况。考評局建議考生細閱考生手冊，以清楚了解各項考試規則、程序及指引（見表）。