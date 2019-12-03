Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年12月3日星期二
明路—生涯規劃 第72期
理大復修費用 林大輝促公帑付 葉太質疑校方無做好保安
中大學生會：未聞學校捐款減
港大牙醫取錄9精英運動員
各行各業：鼻樑上的心思
各行各業．眼鏡設計師：重遇自己作品很滿足
職業潛力圖：音樂串流Apps的聯想
規劃情報：福建中學附屬學校 建4D體驗學習空間
「我會比人更努力」 聽障生一手揮劍一手奏琴
下一篇
上一篇
職業潛力圖：音樂串流Apps的聯想
prev
next
【明報專訊】乘車上學時聽歌、逛街時聽歌……車廂內、街道上不乏戴上耳機聽歌的男女身影。同學可能對各個網上串流音樂平台十分熟悉，但對於背後的工作崗位，又認識多少？
上 / 下一篇新聞
理大復修費用 林大輝促公帑付 葉太質疑校方無做好保安
中大學生會：未聞學校捐款減
港大牙醫取錄9精英運動員
各行各業：鼻樑上的心思
各行各業．眼鏡設計師：重遇自己作品很滿足
職業潛力圖：音樂串流Apps的聯想
規劃情報：福建中學附屬學校 建4D體驗學習空間
「我會比人更努力」 聽障生一手揮劍一手奏琴
理大復修費用 林大輝促公帑付 葉太質疑校方無做好保安
中大學生會：未聞學校捐款減
港大牙醫取錄9精英運動員
各行各業：鼻樑上的心思
各行各業．眼鏡設計師：重遇自己作品很滿足
規劃情報：福建中學附屬學校 建4D體驗學習空間
「我會比人更努力」 聽障生一手揮劍一手奏琴
prev
next