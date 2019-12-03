教育
明路—生涯規劃 第72期
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職業潛力圖：音樂串流Apps的聯想

【明報專訊】乘車上學時聽歌、逛街時聽歌……車廂內、街道上不乏戴上耳機聽歌的男女身影。同學可能對各個網上串流音樂平台十分熟悉，但對於背後的工作崗位，又認識多少？

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