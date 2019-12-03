中大學生會：未聞學校捐款減

稱校園發展扣連暴力衝突不智

中大學生會會長蘇浚鋒表示，未有聽聞學校捐款數目減少，但認為除了「藍絲」校友，亦會有「黃絲」校友捐款，故不擔心捐款數目會減少。他又說，把校園發展與暴力衝突扯上關係是不智，犧牲大學發展，是「放棄一整代人」。就中大捐款現况，校方沒有回應。

本報翻查中大拓展及籌募處網頁，校方本年10月表示獲得田家炳基金會捐贈500萬元，增潤中大「田家炳教育基金」，以支持教育學院推動中國文化項目和開展多元服務學習項目；9月亦曾得羅桂祥基金捐贈1億元，支持擴建文物館新大樓項目。

段崇智出院 學生心意卡自稱「女兒」

另外，中大校長段崇智早前因病住院，中大學生會稱，據悉校長已出院，為表達對段校長關心，昨於校內設置「致段校長的祝福」收集箱，收集同學和教職員的心意卡和書信，稍後代為轉交校長辦公室。

家住屯門的教育系陳同學，昨特意返校親手寫上心意卡予段校長，更以「你的女兒」作為下款，她指反修例事件中，其他院校的校長表現令人失望，段校長承受多方壓力仍為學生發聲，感到欣喜。

本地學生袁同學稱，經過段崇智與學生閉門對話後，才對他稍為改觀，後來段更於二橋激烈衝突中站於學生和警方之間，此舉令他驚訝。他於心意卡寫上「我哋永遠會企喺你嗰邊」，稱段既然決定站在學生一方，學生自不會與他「割席」。

中大職員陳小姐和林小姐則以電腦設計心意卡，感謝段崇智於上月二橋衝突中為中大校園和學生「挺身而出」，並希望校長可保障被捕學生學籍，提供相應協助。