理大復修費用 林大輝促公帑付 葉太質疑校方無做好保安

教局：大學用資源自行維修

教育局表示，按一貫安排，大學會利用其資源按需要自行為校園設施做維修或保養工作。因應近期有人違法於校園大規模破壞，局方會與大學商討恢復校園運作的安排，並按實際需要提供適切協助。

局方又稱，本港的大學均為獨立自主的機構，一向主責處理校園內各項事務，確保校園安全、適合進行教學及研究活動及不被利用作違法事情。

林：理大代罪羊 付款不合理

林大輝昨表示，示威者針對的對象並非理大師生，而是「借場」向政府表達訴求。他說，理大因為政府的管治問題而成為代罪羔羊，要校方承擔修復費用是於理不合，「政治問題要大學去找數，似乎有點講不過去」，政府應該承擔有關費用。林大輝又稱，理大校園滿目瘡痍，復修工作困難，所有升降機停用，未知有否漏水、漏電及空氣質素等問題，需要再做檢查。

林大輝說，校內多個實驗室被破壞，未知對科研效果影響，亦擔心知識產權泄漏等問題。他預計盤點損失工作下星期有結果；期望學生在明年1月中復課。

理大校長滕錦光早前曾表示，預計校方可墊支部分修復費，也有社會人士表示願意資助，但他相信大部分需由政府撥款承擔。

本報昨向理大查詢復修所需費用、校方有否足夠資金應付，以及會否向政府申請撥款等，理大回覆稱，校方在接收校園後，需時進行盤點、清理及修復工作，目前未能提供有關損毁情况，以及涉及維修與重建所需費用的資料。

葉太：先請校長立會解釋

葉劉淑儀反問，理大有否做好保安工作，「為何有那麼多汽油彈？為何那麼多失竊？」她認為學校有責任做好保安工作，學校管理層應要問責。她又稱，應於刑事定罪後，向有份破壞的人索償。

對於林大輝稱，示威者針對的對象並非理大師生，而是「借場」向政府表達訴求，葉劉淑儀認為此說法是推卸責任及無理。葉太是教育事務委員會主席，她說，就最近大學校園被霸佔、保安等問題，已收到委員信件，要求大學校長到事務委員會解釋，「先請些校長來解釋完，再考慮其他問題」。

葉建源倡政府與大學磋商

教協副會長、立法會教育界議員葉建源表示，今次情况很大程度是政府引起民憤的結果，政府承擔有關費用是合理。葉建源認為，政府和大學應就此磋商。