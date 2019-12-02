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2019年12月2日星期一
常識學堂 第163期
校長聆聽代勸說 百校300生終全撤理大 鄧振強：留守中學生放不下手足情
「接仔」獲掌聲 「不用讚賞就最好」
學生一句「撥髮遮唔到禿」 教曉坦然面對自己
時事懶人包：光污染
時事點對點：金磚峰會《宣言》 支持多邊貿易體制
時事點對點：安老院引入自立支援模式
Data解密：廣告開支
你識唔識：年宵首度取消乾貨攤
配對題
選擇題
《明報》通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Soft power
每周焦點：斥溫室氣體排放嚴重 瑞典央行拋售澳加債券
虛擬實境做運動
STEAM足迹：虛擬實境大顯身手
新聞解碼：鼠疫肆虐要注意！
答案
偵探M.A.D. 平復憤怒
你吃了什麼：朱古力豆作顏料？
互動專區：潛水搭飛機耳朵痛！
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【明報專訊】1.A
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校長聆聽代勸說 百校300生終全撤理大 鄧振強：留守中學生放不下手足情
「接仔」獲掌聲 「不用讚賞就最好」
學生一句「撥髮遮唔到禿」 教曉坦然面對自己
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