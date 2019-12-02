教育
常識學堂 第163期
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虛擬實境做運動

【明報專訊】大家試過在商場邊玩電子遊戲邊做運動嗎？這次我們與東華三院黃士心小學運動校隊的同學，前往位於旺角洗衣街的體育互動資料館（Sports Expo），玩各種虛擬實境遊戲，與運動員一起運動！

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