教育
通通識 第614期
下一篇 上一篇

你識唔識：年宵首度取消乾貨攤

【明報專訊】社會局勢持續不穩，近日多個大型盛事和演出如音樂節Clockenflap、香港單車節相繼取消，食環署亦宣布2020年農曆年宵市場不設乾貨攤位。以下11月大事，你識唔識？

上 / 下一篇新聞