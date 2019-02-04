校長聆聽代勸說 百校300生終全撤理大 鄧振強：留守中學生放不下手足情

明報記者 魏綺婷

盼學生安心 向警爭得公開登記

理大圍封13日，上周五（29日）解封。鄧校長在18日中午開始，於背後協調「接仔」行動。第一晚，他先讓急「接仔」的校長入理大，自己則在警方登記站「裏應外合」，目送學生經登記後安全離開。鄧校長說，事前與其他校長爭取被接走的學生要於公開、「有人見證」下登記，而不是被帶返警署內，目的是讓學生安心及信任。整個通宵，不斷有人離開，鄧說學生神情「鬆一口氣」，也有人帶着憤怒走，亦難免心事重重。

聽學生初心 令釋懷願離

救人黃金時間12小時後，才是真正考驗。鄧校長稱，要走的已走得七七八八，校園已鮮見大批人聚集，故與其他人改變策略，走遍校園，要更主動接觸手上不多於10宗的學生個案。他說，留下的學生已見有「前人經驗」，深明「出去不是送頭」，他們掙扎，可能因是該隊手足之中唯一18歲以下者，顧慮留守者間的「手足情」，「很多手足為了五大訴求，沒有達成什麼，為何要走？」「怎麼可拋下其他手足？」

當校長們緊張學生安全，學生反指「願意犧牲個人安全，以延續運動」。鄧校長說，校長、社工等聽罷，沒有苦苦相勸、強迫學生，只是聆聽為主，聽他們談運動的初心、為何要堅持，「當有一刻，他們覺得有成年人明白，有一個平時不會跟他傾的成年人花時間聽，或許就稍稍釋懷」，便自然地轉身離開。

恐「豁出去」心態終爆 籲勿低估危機

連日搜索，終有逾300名中學生撤離，一個都沒少，鄧校長稱，中學校長會沒有統計他們來自什麼學校，但估計涉及最少100間中學，每校1至3名學生不等。離開的、在外「圍魏救趙」的、和理非的創傷散落校園。鄧校長稱，理大事件終結，不可理解為一切已平復，「就算學生表面上無事，心底仍有事」。復課首日（20日），有身穿校服的學生塞港鐵、堵路。鄧說，不可低估學生此等行為的潛在危機，憂慮學生這一種「豁出去」心態「終有一日會爆」，幸而剛過去的區議會選舉、他們眼中的國際戰帶來好消息，才見學生面露一點寬容。

鄧校長25年校長生涯，明年8月退休，任內最後一年正值多事之秋。他歷史科出身，以前教學生世界歷史，「城市的衰亡就是人民放棄自己的城市」，今天他不願看見年輕人放棄香港，「將來是他們，要繼續行下去，不要放棄我們老人家、不要放棄理想、不要放棄希望」。