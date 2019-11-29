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2019年11月29日星期五
智叻中文Smarties' 第418期
適齡中六人口續跌 教局公布自資院校收生 恒大新生升六成 副校長料正名效應
近兩成教師稱學生被警查 教協指截查比率不合理
潮看文史：法（faat8） 治（zi6）
潮看文史：治國核心
博看世界：紅白藍之父 時間的見證
博看世界：兩個截然不同的面貌／黃炳培和又一山人
新書試閱：選擇的學問——人生五做，幾時先做？
閱讀篇章：〈尋常巷陌〉——顏純鈎
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何配卷二
綜合精練：二○一九年聽綜卷試題分析三 ／拓展的深淺
拓展策略2.0
作戰攻略：卷一應試思維 (12) ／用儒家思想推測主旨
周圍「中」：中醫常識 基本要知
周圍「中」：傳統診症望聞問切
答案
時事中文：皇帝企鵝 緊急救援
答案
大人物小小事：揚名海外
講故事：后羿vs.博古
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【明報專訊】■閱讀理解
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適齡中六人口續跌 教局公布自資院校收生 恒大新生升六成 副校長料正名效應
近兩成教師稱學生被警查 教協指截查比率不合理
潮看文史：法（faat8） 治（zi6）
潮看文史：治國核心
博看世界：紅白藍之父 時間的見證
博看世界：兩個截然不同的面貌／黃炳培和又一山人
新書試閱：選擇的學問——人生五做，幾時先做？
閱讀篇章：〈尋常巷陌〉——顏純鈎
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何配卷二
綜合精練：二○一九年聽綜卷試題分析三 ／拓展的深淺
拓展策略2.0
作戰攻略：卷一應試思維 (12) ／用儒家思想推測主旨
周圍「中」：中醫常識 基本要知
周圍「中」：傳統診症望聞問切
答案
時事中文：皇帝企鵝 緊急救援
答案
大人物小小事：揚名海外
講故事：后羿vs.博古
適齡中六人口續跌 教局公布自資院校收生 恒大新生升六成 副校長料正名效應
近兩成教師稱學生被警查 教協指截查比率不合理
潮看文史：法（faat8） 治（zi6）
潮看文史：治國核心
博看世界：紅白藍之父 時間的見證
博看世界：兩個截然不同的面貌／黃炳培和又一山人
新書試閱：選擇的學問——人生五做，幾時先做？
閱讀篇章：〈尋常巷陌〉——顏純鈎
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何配卷二
綜合精練：二○一九年聽綜卷試題分析三 ／拓展的深淺
拓展策略2.0
作戰攻略：卷一應試思維 (12) ／用儒家思想推測主旨
周圍「中」：中醫常識 基本要知
周圍「中」：傳統診症望聞問切
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時事中文：皇帝企鵝 緊急救援
大人物小小事：揚名海外
講故事：后羿vs.博古
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